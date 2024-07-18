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13:18, 18 июля 2024Силовые структуры

В отношении сбившего силовиков в Махачкале наркодилера возбуждено уголовное дело

Наркодилеру, сбившему силовиков в Махачкале, грозит до 20 лет колонии
Начало событий в новости Момент наезда наркодиллера на двоих силовиков из Махачкалы попал на видео

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Махачкале в отношении 38-летнего наркодилера Тимура Муртазалиева, который сбил перекрывших дорогу силовиков, возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, дома у злоумышленника проходят обыски. Водитель подозревается в распространении наркотиков. Выяснилось, что у него 12 штрафов, наложенных на его Zeekr 001, два из которых не оплачены. Муртазалиеву грозит 20 лет колонии.

Силовики попытались задержать его и заблокировали его автомобиль. Однако злоумышленник уехал и сбил несколько человек, в том числе правоохранителей. После этого он оставил свою машину и пересел в автомобиль знакомого марки Toyota Camry. Именно в этой машине фигурант и его подельник были задержаны.

Отмечается, что его знакомый может пойти по делу как соучастник.

Ранее сообщалось, что в Чувашии трое полицейских пострадали в ДТП с пьяным водителем.

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      Анна Габай
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