На Украине решили провести проверку по факту ареста митрополита УПЦ

На Украине проведут проверку по факту незаконного ареста митрополита УПЦ Арсения

На Украине проведут проверку по факту незаконного ареста наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения (Яковенко). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Он уточнил, что после обращения уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поручил провести проверку по факту незаконного содержания митрополита в СИЗО, которого в апреле поместили туда на 60 дней по подозрению в «распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины».

«В ответе на мое обращение Дмитрий Лубинец также указал, что от уполномоченных органов последует реакция на "продление иерарху УПЦ меры пресечения неуполномоченным лицом"», — добавил Дмитрук.

Депутат заявил, что к настоящему моменту наместника лавры почти месяц незаконно и без решения суда удерживают под стражей, призвав международные организации, в частности, Совет по правам человека ООН, «обратить внимание на этот произвол».

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали митрополита Арсения 24 апреля. Как считают в ведомстве, священник якобы был причастен к подрывной деятельности и высказывал «прокремлевские нарративы».