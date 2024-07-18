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14:35, 18 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о нехватке денег на создание военно-морского флота

Экс-депутат Рады Килинкаров: у Украины нет денег на создание ВМФ

Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com

У Украины нет денег на создание военно-морского флота (ВМФ), кроме того, ей негде разместить флот НАТО. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

По его словам, создание флота могут позволить себе всего несколько стран в мире из-за большой стоимости такого предприятия. Кроме того, это страны, у которых есть интересы за пределами их акватории и которым необходимо обезопасить перевозку своих товаров. Украина таким государством не является, отметил экс-депутат.

Он указал на то, что идея разместить корабли НАТО в Черном море не новая, но непонятно, в каких именно портах Украины сейчас можно это сделать.

«Если учесть, что каждый день подвергается ракетным ударам портовая инфраструктура Одессы, как это будет на практике осуществляться? Идея, наверное, для них очень интересная, но слабо реализуемая», — заключил Килинкаров.

Ранее в Кремле назвали угрозой присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет принимать меры для обеспечения своей безопасности.

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      Илья Таксюр
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