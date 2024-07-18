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12:09, 18 июля 2024Мир

В Кремле назвали угрозой присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе

Песков: корабли НАТО в Черноморском регионе представляет угрозу для России

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Присутствие кораблей Североатлантического альянса в Черноморском регионе представляет угрозу для России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, конечно, представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков пообещал, что Москва будет принимать меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия в упомянутом регионе кораблей стран НАТО.

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      Лина Пивоварова
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