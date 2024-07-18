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11:42, 18 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о разрушении позиций ВСУ под Херсоном

ВСУ признали разрушение большинства позиций под Крынками в Херсонской области

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Большинство позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Крынки в Херсонской области разрушены. Об этом сообщил военнослужащий группировки украинских войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада».

По его словам, в результате комбинированного и продолжительного огневого воздействия Российской армии позиции ВСУ были «разрушены подчистую». Лиховой также назвал Крынки местом, где невозможно держать оборону.

Ранее стало известно, что в Крынках без вести пропали 800 военных ВСУ. Пленный солдат украинской армии рассказал, что его командование предпочитает признавать солдат пропавшими без вести, чтобы не забирать их с поля боя.

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      Илья Таксюр
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