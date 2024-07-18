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04:53, 18 июля 2024Бывший СССР

Почти 800 украинских военных исчезли в Крынках. Что известно о пропаже полка ВСУ?

«Следствие.Инфо»: 788 солдат ВСУ признаны пропавшими без вести в Крынках

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Почти 800 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) «официально пропали без вести» в Херсонской области. Об этом написало украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные украинской полиции.

Украинские военные пропали в Крынках

Около 800 солдат ВСУ пропали с октября 2023 год по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. В публикации уточняется, что число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти, значительно меньше — 262 человека за это время.

788
солдат ВСУ

разыскивают в Крынках как официально пропавших без вести

Пленный солдат ВСУ рассказал, что украинское командование предпочитает признавать солдат пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. По его словам, большинство украинских солдат не хотят воевать. В текущих условиях им кажется наиболее разумным решением сдаться в плен России.

Ранее ВСУ признали отступление из Крынок и Урожайного

По данным портала Liga, в Генеральном штабе ВСУ признали отступление из Крынок и Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР). Источник издания объяснил, что «в обоих населенных пунктах было невозможно и дальше удерживать позиции».

В целях сохранения жизней бойцов ВСУ должны отступить с уничтоженных позиций

собеседник Liga из Генштаба ВСУ

Российские военные из группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Урожайное 14 июля. По данным Минобороны России, на данный момент там проводят мероприятия по разминированию местности и зачистке от остатков очагов сопротивления ВСУ.

Российские военные зачистили Крынки еще в феврале

20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что населенный пункт Крынки находится под полным контролем Вооруженных сил России (РФ). Шойгу подчеркнул, что поселок, ставший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, полностью зачищен.

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Министр добавил, что об окончании работ по зачистке Крынок ему сообщил командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский. При этом Шойгу допустил, что в подвалах села могут оставаться украинские военнослужащие.

Позже в этот же день Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. Он отметил, что операция была грамотно спланирована и, возможно, войдет в учебники по военному делу.

Спецоперация России на Украине

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новом году спецоперация продолжится. Целью украинских военных останется разоружение Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидация идеологии неонацизма.

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      Марина Совина
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