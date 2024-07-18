На Западе назвали причину приглашения России Зеленским на второй саммит мира

Экс-посол Франции де Глиниасти: Зеленский пригласил РФ на саммит из-за проблем

Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил Россию на второй саммит мира из-за проблем, с которыми на фронте сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ). С таким заявлением в интервью газете La Dépêche выступил бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.

«Но Украина была вынуждена умерить свои амбиции: те, кто был настроен пророссийски, например китайцы и бразильцы, не приехали. А те, кто выступал за Украину, приняли только полностью согласованные темы для заключительного коммюнике», — сказал он.

По словам дипломата, Зеленский торопится ввиду неудач ВСУ и надвигающихся президентских выборов США, в которых может победить кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, не раз грозившийся прекратить военную помощь Киеву в случае своего возвращения пост президента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского об участии Москвы во втором саммите мира, заявил, что швейцарская конференция «вовсе не была саммитом мира».