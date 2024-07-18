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14:13, 18 июля 2024Культура

Названа стоимость обучения детей Киркорова в Дубае

KP.RU: Киркоров платит за учебу детей в Дубае 11 миллионов рублей в год

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стоимость обучения детей певца Филиппа Киркорова в частной школе в Дубае составляет 11 миллионов рублей в год. Сумму назвало издание KP.RU.

13-летняя дочь артиста Алла-Виктория и 12-летний сын Мартин обучаются в международном заведении Swiss International Scientific School. Школа предлагает ученикам полный пансион с проживанием в комнатах на одного или двух человек. На территории имеются 50-метровый бассейн олимпийского стандарта, баскетбольные площадки, теннисные корты, поле для футбола, беговые дорожки, танцевальные и музыкальные студии, а также лаборатории с современным оборудованием.

Стоимость обучения одного ребенка в следующем учебном году составляет 63,4 тысячи долларов, или 5,5 миллиона рублей. В сумму не входят экскурсии, медстраховка, внеклассные мероприятия и частные уроки. Кроме того, для обучения необходимо внести депозит 2,7 тысячи долларов, или 240 тысяч рублей.

Ранее была раскрыта стоимость обучения детей актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного в элитной частной школе «Лидеры».

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      Мария Рюрикова
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