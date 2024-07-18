Названо число пассажиров на экстренно севшем самолете

На борту севшего в Красноярске самолета Air India было 252 человека

На борту самолета авиакомпании Air India, следовавшего из Индии в США и запросившего экстренную посадку в аэропорту Красноярска, находилось 252 человека. Такое число назвали экстренные службы в разговоре с РИА Новости.

Уточняется, что всех пассажиров лайнера высаживают. Никому из находившихся на борту не потребовалась медицинская помощь.

Нештатная ситуация возникла на рейсе Boeing 777 из Нью-Дели в Сан-Франциско. По данным источника, причиной аварийной посадки в российском регионе стало срабатывание датчика загорания в грузовом отсеке. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко отметил, что лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. По его словам, признаков пожара или задымления не было.