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19:52, 18 июля 2024Путешествия

Следовавший в США самолет внезапно запросил посадку в российском регионе

Следовавший в США самолет Air India внезапно запросил посадку в Красноярске
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Grigorii Shcheglov / Unsplash

Самолет авиакомпании Air India, следовавший из Индии в США, внезапно запросил посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщило РИА Новости.

Нештатная ситуация возникла на рейсе Boeing 777 из Нью-Дели в Сан-Франциско. По данным источника, причиной аварийной посадки в российском регионе стало срабатывание датчика загорания в грузовом отсеке.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что в 19:52 воздушное судно благополучно приземлилось в Красноярске. По его данным, на борту было 243 пассажира.

«Через пять минут лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет», — уточнил представитель ведомства.

Ранее молния повредила обшивку пассажирского самолета в воздухе. Инцидент произошел на рейсе из Иркутска в Ленск. На маршруте лайнера наблюдалась грозовая активность, но повреждение киля заметили только на послеполетном осмотре.

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      Мария Борисова
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