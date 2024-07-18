Названы опасности употребления арбуза с хлебом

Декан Лялина назвала факторы риска при употреблении арбуза с хлебом

Некоторые россияне, как утверждается, любят есть арбуз с хлебом. На данный момент научно не доказано, что это вредное сочетание, однако факторы риска при их совместном употреблении все же есть. Их назвала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, ее цитирует Life.ru.

Первым фактором риска могут стать возможные проблемы с пищеварением. Лялина объяснила, что арбуз содержит много воды и клетчатки, что может вызвать вздутие живота и газообразование, особенно при смешивании с углеводами, которые содержит хлеб.

Другой проблемой может стать сочетание сахара в составе арбуза и сложных углеводов в составе хлеба. «Это может привести к быстрому повышению уровня сахара в крови, нежелательному для людей с диабетом или инсулинорезистентностью, при заболеваниях гипертонией или атеросклерозом. Максимальное количество арбуза, которое можно съесть при таких заболеваниях, — один-два кусочка», — предупредила Лялина.

При проблемах с ЖКТ, диабете, гипертонии, сердечной или почечной недостаточности она рекомендовала выбирать цельнозерновой или ржаной хлеб. В то же время для большинства здоровых людей сочетание хлеба и арбуза не приведет к серьезным проблемам.

Ранее диетолог Ирина Писарева назвала способы избежать пищевого отравления в жаркую погоду. Чтобы снизить его риск, она посоветовала не забывать мыть руки перед едой и тщательно промывать все овощи и зелень. Писарева также призвала при покупке арбузов, дынь, фруктов и ягод обязательно смотреть, чтобы они были спелые, не треснувшие, не подгнившие.