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07:02, 18 июля 2024Ценности

Невесту обругали в сети за непристойное платье для венчания в церкви

Фото: @prosenkilde

Пользователи сети обругали невесту за непристойное платье для венчания в церкви. На соответствующие комментарии в Facebook обратило внимание издание The Sun.

Блогерша Пернилле Розенкильде из Дании надела на церемонию наряд, который представлял собой боди с перьями и прозрачную длинную юбку. При этом она дополнила свой свадебный образ открытыми туфлями, фатой, легким макияжем и аккуратной прической с выпущенными прядями у лица.

Однако юзеры, в свою очередь, не оценили внешний вид невесты. По их мнению, данный наряд является неуместным для церемонии бракосочетания в церкви. «Могла бы и в нижнем белье прийти», «Это уродливый, неуклюжий наряд с "бабушкиными" трусами», «Вдохновением для этого, видимо, послужил купальник», «Когда ты пришла на свадьбу, а через час у тебя соревнования на брусьях», «Ужасно и непристойно», — возмущались они.

В мае сообщалось, что австралийская модель Изабель Мазерс пришла на свадьбу подруги в откровенном наряде и вызвала споры в сети.

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      Мария Винар
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