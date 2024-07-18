Новая возлюбленная Джонни Джеппа рассказала об их знакомстве

Российская модель Юлия Власова познакомилась с Джонни Деппом случайно

Новая возлюбленная американского актера Джонни Джеппа, российская модель Юлия Власова рассказала об их знакомстве. Соответствующее интервью публикует KP.RU.

28-летняя манекенщица рассказала, что познакомилась с 61-летним артистом в 2021 году. По ее словам, это произошло случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. «На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах», — уточнила она.

Власова объяснила, что звезда «Пиратов Карибского моря» покорил ее увлекательным общением. «Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый», — прокомментировала собеседница издания.

15 июля появились первые сообщения об отношениях Юлии Власовой с Джонни Деппом. После знакомства на кинофестивале, по информации журналистов Daily Mail, они «встречались то тут, то там».