Новой девушкой Джонни Деппа оказалась российская модель

Daily Mail: актер Джонни Депп встречается с российской моделью

Американский актер Джонни Депп начал встречаться с российской моделью. О новой возлюбленной артиста рассказала газета Daily Mail.

По данным источников издания, у звезды «Пиратов Карибского моря» роман с 28-летней моделью и косметологом Юлией Власовой. Пара познакомилась на международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года. После этого, как утверждают собеседники газеты, они «встречались то тут, то там».

Ранее Депп прокомментировал сухи о романе со звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортегой. Он заявил, что не имеет никаких личных отношений с актрисой. Представитель голливудского актера рассказал, что тот был потрясен, когда узнал, что ему приписывают любовные отношения с 20-летней девушкой.