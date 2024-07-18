Орбан предрек рост интенсивности конфликта на Украине

Орбан заявил, что интенсивность конфликта на Украине радикально возрастет

Интенсивность конфликта на Украине будет только расти. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих разговорах с лидерами Украины, России, Китая, Турции и экс-президентом США Дональдом Трампа.

«По общему мнению, в ближайшем будущем интенсивность военного конфликта радикально возрастет», — отметил он. По словам венгерского премьера, стороны не начнут искать выход из конфликта без существенного внешнего вмешательства.

Орбан также отметил, что в мире существуют три глобальных игрока, которые способны повлиять на развитие событий. По его мнению, это Европейский союз, США и Китай. Кроме того, добавил венгерский премьер, необходимо учитывать Турцию как важного регионального игрока.

Ранее экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что в данный момент растет риск того, что конфликт на Украине перерастет в общеевропейскую войну.