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22:07, 18 июля 2024Мир

Орбан предрек рост интенсивности конфликта на Украине

Орбан заявил, что интенсивность конфликта на Украине радикально возрастет

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Интенсивность конфликта на Украине будет только расти. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих разговорах с лидерами Украины, России, Китая, Турции и экс-президентом США Дональдом Трампа.

«По общему мнению, в ближайшем будущем интенсивность военного конфликта радикально возрастет», — отметил он. По словам венгерского премьера, стороны не начнут искать выход из конфликта без существенного внешнего вмешательства.

Орбан также отметил, что в мире существуют три глобальных игрока, которые способны повлиять на развитие событий. По его мнению, это Европейский союз, США и Китай. Кроме того, добавил венгерский премьер, необходимо учитывать Турцию как важного регионального игрока.

Ранее экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что в данный момент растет риск того, что конфликт на Украине перерастет в общеевропейскую войну.

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      Марина Совина
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