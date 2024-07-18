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18:25, 18 июля 2024Интернет и СМИ

Переехавший в Испанию комик рассказал о трудностях с вызовом скорой помощи

Комик Белый заявил, что в Барселоне скорая помощь поздно приезжает на вызовы
Руслан Белый

Руслан Белый. Кадр: Руслан Белый / YouTube

Популярный в России стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), переехавший в Испанию, рассказал о трудностях с получением медицинских услуг в стране. О минусе нового места жительства он порассуждал в выпуске шоу «Культурная разница», доступном на YouTube.

«Мы один раз жене вызывали скорую, перед родами. И пошли пешком. Реально, мы прождали час. И потом она нагуглила, что скорая рядом. Тут вот что прикольно, что пешком в скорую идти быстрее, чем она едет», — пожаловался Белый.

Он также рассказал, что в городе трудно попасть к врачу, даже если человек записался на прием за несколько месяцев. В частности, Белому без объяснения причин отменили плановый осмотр у врача, которого он ждал восемь месяцев. «Я уверен, что она просто такая: "В *** (жопу), пойду домой"», — поиронизировал юморист над причиной отмены его приема у специалистки.

Ранее Белый сравнил жизнь в Москве и Барселоне. Комик назвал столицу России лучшим городом в мире и уточнил, что в Москве лучше развита инфраструктура, чем в испанской столице.

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