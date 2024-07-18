Певица Камила Кабельо попала в объектив папарацци в откровенном образе

Певица Камила Кабельо попала в объектив папарацци в кроп-топе и коротких шортах

Американская певица Камила Кабельо попала в объектив папарацци в откровенном обраще. Снимки публикует издание Daily Mail.

27-летнюю знаменитость засняли во время прогулки по Майами в спортивной одежде, а именно коротких шортах марки Nike и черном кроп-топе. В качестве обуви она выбрала кроссовки бренда Hoka, а в руках держала шопер и наушники. Известно, что исполнительница направлялась на тренировку в зал.

Ранее в июле Камила Кабельо поделилась снимками в бикини. На размещенных снимках она позировала на фоне разрисованной стены в черном бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. Помимо этого, звезда надела укороченные джинсовые шорты, расстегнув на них молнию.