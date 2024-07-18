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15:28, 18 июля 2024Россия

Двухлетняя девочка из Подмосковья неделю провела с проволокой в горле

Минздрав: в Подмосковье двухлетняя девочка неделю провела с проволокой в горле

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье двухлетняя девочка неделю провела с проволокой в горле. Мать пояснила врачам, что посторонний предмет мог попасть ребенку во время завтрака. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Россиянка отметила, что девочка подавилась во время приема пищи и почувствовала боль. Ребенка отвезли в отделение оториноларингологии. У малышки в горле торчала двухсантиметровая проволока.

«Удалили ее при помощи микрохирургической и эндоскопической техники. Ребенок был под седацией, и благодаря максимально нетравмативному способу хирургического вмешательства, у девочки не осталось никаких внешних разрезов на теле. Если бы проволока находилась в организме дольше, то учитывая совсем юный возраст пациентки, это могло привести к различным гнойным осложнениям», — поделился руководитель отделения оториноларингологии МОНИКИ Виктор Егоров.

Девочку уже выписали домой.

Ранее сообщалось, что в Москве подростку сломали челюсть за серьгу в ухе.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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