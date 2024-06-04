В Москве подростку сломали челюсть из-за внешнего вида

В Москве подростку сломали челюсть за серьгу в ухе

В Москве подростку сломали челюсть в ходе уличной драки. Житель столицы пострадал из-за своего внешнего вида, сообщает «Блокнот».

На опубликованном в одном из Telegram-каналов видео запечатлено начало драки, участники которой сопровождают свои действия ругательствами в адрес друг друга.

По словам очевидцев, подросток и заступившийся за него мужчина пострадали от уроженцев Дагестана и Азербайджана. «Блокнот» утверждает, что снятые на видео мужчины являются участниками «шариатского патруля».

Ранее в другом районе Москвы мигрант натравил своих детей на мальчика, а сам наблюдал за происходящим. На снятых очевидцем кадрах видно, как трое детей окружают сверстника и валят его на асфальт, после чего на видео слышен детский плач. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.