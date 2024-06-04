В Москве мигрант натравил своих детей на мальчика и попал на видео

В Москве дети мигранта избили сверстника по наставлению отца и попали на видео

В Москве мигрант натравил своих детей на их сверстника. Об этом сообщает издание msk1.ru в Telegram.

На опубликованном Telegram-каналом «Люблино» ролике видно, как трое детей окружают мальчика и валят его на землю. В это время стоящий в нескольких метрах мужчина спокойно наблюдает за происходящим.

Оказавшийся на асфальте ребенок хватается за живот, после чего во дворе раздается плач. В этом время мигрант с детьми уходят в противоположную сторону. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Москве мигрант высадил из такси участников спецоперации. Один из бойцов пояснил, что водитель отказался везти их после слов о теракте в «Крокус Сити Холле». Сам мигрант объяснил свои действия тем, что россияне были пьяны и могли не заплатить за поездку. Разобраться в случившемся поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.