Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 4 июня 2024Россия

В Москве мигрант натравил своих детей на мальчика и попал на видео

В Москве дети мигранта избили сверстника по наставлению отца и попали на видео

В Москве мигрант натравил своих детей на их сверстника. Об этом сообщает издание msk1.ru в Telegram.

На опубликованном Telegram-каналом «Люблино» ролике видно, как трое детей окружают мальчика и валят его на землю. В это время стоящий в нескольких метрах мужчина спокойно наблюдает за происходящим.

Оказавшийся на асфальте ребенок хватается за живот, после чего во дворе раздается плач. В этом время мигрант с детьми уходят в противоположную сторону. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Москве мигрант высадил из такси участников спецоперации. Один из бойцов пояснил, что водитель отказался везти их после слов о теракте в «Крокус Сити Холле». Сам мигрант объяснил свои действия тем, что россияне были пьяны и могли не заплатить за поездку. Разобраться в случившемся поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Шанс унизить Макрона». В США заявили, что Путин может ответить Парижу ударом по французским военным на Украине

      Министр обороны Норвегии обеспокоился скоростью роста сил Российской армии

      МИД России опроверг информацию об отказе талибов ехать на ПМЭФ

      В МИД рассказали о попытках Зеленского упросить лидеров СНГ приехать в Швейцарию

      Российский футболист рассказал о привилегиях иностранцев в «Зените»

      В открытую на секунду комнату ворвались тысячи мотыльков и кобра

      В Днепропетровске повреждены объекты инфраструктуры

      В НАТО рассказали об ответе на диверсии России

      Российская олимпийская чемпионка показала фото в бикини

      Названы имена самых богатых певиц России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше