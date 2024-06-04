Бастрыкин поручил разобраться в деле оскорбившего россиян таксиста

Бастрыкин запросил доклад по делу о таксисте, оскорбившем ветеранов СВО

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе уголовного дела по факту противоправных действий таксиста, оскорблявшего россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК отреагировали на сообщения, что в Москве водитель такси «негативно высказывался в отношении граждан России и высадил из автомобиля пассажиров-участников специальной военной операции (СВО)». Было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК «Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Отчитаться о расследовании поручено и. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину.

По версии пассажиров такси, водитель неожиданно остановил автомобиль на МКАД. После этого он потребовал, чтобы пассажиры покинули салон. После их отказа таксист выбежал на проезжую часть и позвал на помощь двух таксистов — «таких же его собратьев», как выразился один из россиян.

Сам водитель, Аипбек Латипов, утверждает, что севшие к нему в такси мужчины были пьяны и неадекватны, а кроме того, выбрали конечной точкой поездки адрес, находившийся в 100 километрах от места старта. В ходе поездки они изменили способ оплаты на наличные и таксист сообщил пассажирам, что вынужден прекратить поездку. Контекст, в котором упоминались СВО и теракт в «Крокусе», был тревожным: пассажиры делали ксенофобские ремарки о мигрантах, зарабатывающих в России, несмотря на события в стране.