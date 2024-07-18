Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки получили клички

Песков пообещал сообщить клички собак, подаренных Путину Ким Чен Ыном

Собаки, подаренные президенту России Владимиру Путину лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, уже получили клички. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал назвать их позже, передает ТАСС.

«Естественно, клички есть, мы их сообщим», — сказал представитель Кремля.

Во время государственного визита Владимира Путина в КНДР 18-19 июня Ким Чен Ын подарил ему двух охотничьих собак редкой породы пхунсан, которая была выведена от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что собаки прибыли в Москву и адаптируются. Питомцы живут в подмосковной резиденции Ново-Огарево.