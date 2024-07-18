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12:28, 18 июля 2024Мир

Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки получили клички

Песков пообещал сообщить клички собак, подаренных Путину Ким Чен Ыном

Фото: KCNA / Reuters

Собаки, подаренные президенту России Владимиру Путину лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, уже получили клички. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал назвать их позже, передает ТАСС.

«Естественно, клички есть, мы их сообщим», — сказал представитель Кремля.

Во время государственного визита Владимира Путина в КНДР 18-19 июня Ким Чен Ын подарил ему двух охотничьих собак редкой породы пхунсан, которая была выведена от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что собаки прибыли в Москву и адаптируются. Питомцы живут в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

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      Лина Пивоварова
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