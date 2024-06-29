Появились подробности о подаренных Путину Ким Чен Ыном собаках

Песков: подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки адаптируются в Москве

Появились новые подробности о собаках, которые лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину. Комментарий официального представителя Кремля Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, собаки редкой породы пхунсан, которые Ким Чен Ын подарил Путину, уже адаптируются в Москве.

Ранее Песков заявил, что подаренные Путину собаки получат клички после того, как окажутся в столице. «Им еще предстоит дать клички после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином и так далее», — сказал он.

Собаки породы пхунсан, подаренные Путину, получили название от одноименных гор в КНДР и являются национальным достоянием. Купить животных этой породы практически невозможно, сообщал ранее кинолог Владимир Уражевский.