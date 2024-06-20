Кинолог рассказал о породе подаренных Ким Чен Ыном Путину собак

Кинолог Уражевский: подаренные Путину собаки являются национальным достоянием

Кинолог Владимир Уражевский рассказал породе собак, подаренных лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном президенту России Владимиру Путину. Соответствующий комментарий публикует RT.

Специалист заявил, что данный вид животных получил название от одноименных гор в КНДР. «Эта порода является национальным достоянием. Их приобрести практически невозможно, и в мире мы не можем в других странах на выставках увидеть этих представителей», — объяснил он.

Уражевский описал такую породу сильной и выносливой. «Как и любая другая аборигенная порода, они отличаются тем, что могут быть и прекрасными няньками и воспитателями в доме, и в то же время могут быть серьезными охранниками. Они используются для охоты на тигров и медведей. Могут пройти десятки километров за раненым зверем», — подчеркнул Уражевский.

Кинолог также сравнил собак породы пхунсан с акита-ину. «По фенотипу они очень похожие — белый окрас, такой же рост и такая же хорошая шерсть с подшерстком, которая может выносить холод и любые климатические условия. Но акиты относятся больше к собакам-компаньонам, а эти сохранили свои охотничьи данные, поэтому используется до сих пор именно как охотничья порода», — подытожил собеседник агентства.

Ранее было раскрыто значение подаренных Путину собак. Советник президента России Владимир Шевченко заявил, что животные в качестве подарка на уровне лидеров стран, как правило, являются признаком дружественного шага.