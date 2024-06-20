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12:49, 20 июня 2024Ценности

Раскрыто значение значение подаренных Путину Ким Чен Ыном собак

Советник Путина Шевченко: подаренные от КНДР собаки являются дружественным шагом

Фото: KCNA / Reuters

Экс-глава протокола Кремля Владимир Шевченко раскрыл значение собак, подаренных главе государства Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном. Его слова приводит РИА Новости.

Советник президента России заявил, что животные в качестве подарка на уровне лидеров стран, как правило, являются признаком дружественного шага. «Это не первый случай и не только с Путиным. Помните, в начале все знали, что он очень любит собак, он где-то даже появлялся с собакой на переговорах. Там нет ничего такого подковыристого», — высказался он.

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При этом Шевченко напомнил, что Путину также дарили медведей или верблюдов. «У каждого есть свое отношение к животным, и, естественно, это такой дружественный шаг. (...) Поэтому не стоит искать злого умысла», — подчеркнул бывший руководитель протокола Кремля.

Ранее стала известна судьба собак, подаренных Путину Ким Чен Ыном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства еще не успел дать клички новым питомцам, но с местом их проживания уже определились — собаки будут жить в Москве.

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      Екатерина Ештокина
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