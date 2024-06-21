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15:28, 21 июня 2024Ценности

Появились новые подробности о подаренных Путину Ким Чен Ыном собаках

Песков: еще предстоит дать клички подаренным Путину Ким Чен Ыном собакам

Фото: KCNA / Reuters

Появились новые подробности о собаках, подаренных президенту России Владимиру Путину лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Комментарий официального представителя Кремля Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента рассказал, что собаки породы пхунсан, которые были презентованы главой КНДР, еще не в России. Вследствие этого клички животным только предстоит придумать.

«Им еще предстоит дать клички после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином и так далее», — пояснил Песков.

Ранее Песков объяснил желание Путина подарить Ким Чен Ыну второй Aurus. По его словам, данный подарок имеет прикладное значение и необходим для использования главой Северной Кореи.

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      Екатерина Ештокина
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