Песков объяснил желание Путина подарить Ким Чен Ыну второй Aurus

Песков: подаренные Путиным Ким Чен Ыну Aurus — это две разные машины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил желание Владимира Путина подарить лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus. Соответствующий комментарий приводит «Газета.Ru».

Известно, что первый автомобиль данной марки Путин преподнес главе Северной Кореи в феврале этого года. По словам Пескова, это две разные машины.

«Одна машина длинная, на удлиненной базе, эта машина короткая, на короткой базе. Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и конечно же весьма необходимы для использования главой государства», — пояснил он.

Ранее стало известно о реакции Ким Чен Ына на второй подаренный Путиным Aurus. Уточнялось, что он высоко оценил качество транспортного средства и выразил за него благодарность президенту России.