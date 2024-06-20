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10:25, 20 июня 2024Мир

Ким Чен Ын оценил подаренный Путиным Aurus

Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля Aurus, подаренного Путиным

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил характеристики автомобиля премиальной российской марки Aurus («Аурус»), подаренного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

«Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного автомобиля и вновь выразил благодарность президенту [России] за этот великолепный подарок», — утверждается в сообщении.

По данным радиостанции, после вручения подарка государственные лидеры «по очереди управляли роскошным автомобилем».

Данный Aurus стал вторым в коллекции Ким Чен Ына. Первый автомобиль этой марки он получил в подарок от российского лидера в феврале.

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      Елизавета Мытарева
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