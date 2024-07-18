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17:17, 18 июля 2024Интернет и СМИ

Популярную блогершу заподозрили в романе с 15-летним актером из «Слова пацана»

Mash: на блогершу Лунаком подали заявление в полицию по подозрению в педофилии

Фото: страница ЛУНАКОМ во «ВКонтакте»

На популярную российскую блогершу Лунаком (настоящее имя — Эвелина Тарханова) подали заявление в полицию, так как ее заподозрили в романе с 15-летним актером, звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леоном Кемстачем. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Юрист Иван Мельников написал заявление в полицию на 23-летнюю Лунаком по подозрению в педофилии на фоне слухов о ее романе с 15-летним Кемстачем. В случае если роман блогерши и актера подтвердится, Тарханову могут приговорить к лишению свободы сроком до восьми лет, отмечается в сообщении.

В романе блогершу и актера фанаты заподозрили весной 2024 года. Подписчики отметили, что молодые люди часто появляются в компании друг друга. В апреле Лунаком опровергала информацию о связи с актером, заявив, что не состоит в отношениях.

Ранее мать актера Лаура Кемстач пожаловалась на преследования сына назойливыми поклонницами. Она рассказала, что молодому артисту тяжело из-за внимания и ответственности.

Лунаком — российская TikTok-блогерша. На ее аккаунт в соцсети сегодня подписано 5,6 миллиона человек. Также у нее есть страница Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), за которой следят 1,7 миллиона человек.

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      Олег Давыдов
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