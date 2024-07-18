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19:27, 18 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер объяснил нежелание переезжать в Москву

Satyr заявил, что не переезжает в Москву ради воспитания дочери в Новосибирске

Кадр: Madam Kaka / Youtube

Популярный российский блогер и пародист Илья Шабельников, также известный как Satyr, объяснил свое нежелание переезжать в Москву. В шоу «Небабские истории», доступном на YouTube, он заявил, что остается в Новосибирске ради воспитании дочери.

По словам Шабельникова, несмотря на то, что у него много рабочих съемок в Москве, он продолжает жить в Новосибирске. «Реальное место жительства у меня там: квартира, машина, весь мой реальный быт там. Я просто очень часто езжу в Москву, у меня огромное количество съемок. Но все равно я сюда приезжаю, у меня нет здесь съемного жилья, я живу здесь в моем любимом отеле», — отметил блогер.

Satyr объяснил нежелание переезжать в столицу тем, что в Новосибирске у него живет семилетняя дочь от первого брака. «Я прям разделяю: у меня здесь работа, там у меня ребенок, которого я воспитываю, я хочу участвовать в ее жизни. Я не могу заставить свою бывшую жену переехать в Москву, это было бы странно», — заключил он.

Ранее Шабельников высказался о перспективе эмиграции. Он заявил, что не представляет свою жизнь в другой стране и ему нравится в России.

Илья Шабельников (Satyr) — российский YouTube-блогер и комик, снимающий пародии на звезд. Популярность ему принесла пародия на журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). На YouTube-канал комика подписаны 2,2 миллиона пользователей.

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      Олег Давыдов
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