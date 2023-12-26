Популярный российский блогер оценил перспективу эмиграции

Блогер Илья Шабельников заявил, что не планирует уезжать из России

Популярный российский блогер и комик Илья Шабельников, также известный как Satyr, оценил перспективу эмиграции. В интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube, он рассказал, что не планирует уезжать из страны.

«Я хочу жить в России, я хочу заниматься своим делом, я очень люблю свою страну, очень люблю в ней жить», — высказался Шабельников. Блогер подчеркнул, что не представляет свою жизнь в эмиграции. «Для меня это было бы безумно тяжело», — заявил он.

Ранее Satyr рассказал, что до того, как стать пародистом, несколько лет работал в стриптиз-клубе Новосибирска. Блогер пояснил, что он должен был общаться с гостями и устраивать различные конкурсы.

Илья Шабельников (Satyr) — российский YouTube-блогер и комик, снимающий пародии на звезд. Популярность ему принесла пародия на журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). На YouTube-канал комика подписаны два миллиона пользователей.