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13:15, 26 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер оценил перспективу эмиграции

Блогер Илья Шабельников заявил, что не планирует уезжать из России

Фото: @shabelnikov_ilya

Популярный российский блогер и комик Илья Шабельников, также известный как Satyr, оценил перспективу эмиграции. В интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube, он рассказал, что не планирует уезжать из страны.

«Я хочу жить в России, я хочу заниматься своим делом, я очень люблю свою страну, очень люблю в ней жить», — высказался Шабельников. Блогер подчеркнул, что не представляет свою жизнь в эмиграции. «Для меня это было бы безумно тяжело», — заявил он.

Ранее Satyr рассказал, что до того, как стать пародистом, несколько лет работал в стриптиз-клубе Новосибирска. Блогер пояснил, что он должен был общаться с гостями и устраивать различные конкурсы.

Илья Шабельников (Satyr) — российский YouTube-блогер и комик, снимающий пародии на звезд. Популярность ему принесла пародия на журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). На YouTube-канал комика подписаны два миллиона пользователей.

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      Олег Давыдов
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