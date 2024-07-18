Путин заявил о резком росте таможенных сборов

Путин заявил о росте таможенных сборов на 500 миллиардов рублей в январе-июне

По итогам первой половины 2024 года таможенные сборы в России увеличились в общей сложности на 500 миллиардов рублей в сравнении с тем же периодом 2023-го. О резком росте показателя заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства положительно оценил подобную динамику. Как отметил президент, Федеральная таможенная служба (ФТС) в настоящее время выполняет порученную ей задачу. «Федеральная таможенная служба задание выполняет», — резюмировал Путин в ходе встречи с руководителем ФТС Валерием Пикалевым.

Президент также заявил о росте результативности таможенного контроля. Кроме того, в 2024 году увеличивается пропускная способность. Это стало возможно во многом за счет внедрения руководством ФТС цифровых технологий, заключил Путин.

В 2022 году динамика была противоположной. Во второй половине января 2023-го газета «Коммерсантъ» сообщала о недополучении федеральным бюджетом почти триллиона рублей из-за снижения объемов импорта в Россию. Подобные поступления в госказну за 12 месяцев составили в общей сложности 6,2 триллиона рублей, что оказалось на 15 процентов меньше в сравнении с показателем 2021 года.