Россия недополучила триллион рублей из-за снижения импорта

«Ъ»: ФТС снизила сборы в бюджет почти на один триллион рублей в 2022 году

По итогам прошлого года Федеральная таможенная служба (ФТС) снизила сборы в бюджет почти на один триллион рублей относительно 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Страна недополучила средства из-за снижения импорта, экспортная же часть сборов таможни на фоне роста цен на нефть и газ оказалась в плюсе. Доходы федерального бюджета, администрируемые ФТС России, за 2022 год составили 6,2 триллиона рублей. Это на 15 процентов меньше, чем в 2021 году.

Минфин по итогам года зафиксировал сокращение по всем трем составляющим бюджетных поступлений от импорта — НДС, акцизы и пошлины при ввозе.

Ранее сообщалось, что поставки немецких товаров в Россию упали на 59,1 процента, до 800 миллионов евро. Такой результат сместил Россию с 5-го места в списке крупнейших импортеров Германии на 14-е.

До этого министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страна в кратчайшие сроки избавилась от зависимости от российских нефти и газа.