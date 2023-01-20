Поставки немецких товаров в Россию упали более чем в два раза

Destatis: поставки немецких товаров в Россию в декабре сократились на 59,1 процента

Экспорт Германии в страны за пределами Евросоюза сократился на 9,6 процента в декабре 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, а общий экспорт увеличился на 6,5 процента, свидетельствует данные Федерального статистического управления (Destatis).

При этом поставки немецких товаров в Россию упали на 59,1 процента, до 800 миллионов евро. Такой результат сместил Россию с пятого места в списке крупнейших импортеров Германии на 14-е. Единственной страной, которая тоже сократила поставки немецких товаров, стал Китай, но в этом случае падение незначительно — 0,6 процента, до 8,4 миллиарда евро.

Сильнее всего экспорт вырос в Турцию — на 48,7 процента (2,7 миллиарда евро), которая стала одним из хабов для параллельного импорта в Россию. Однако в абсолютных числах падение импорта в Россию на 300 миллионов евро превышает рост поставок в Турцию.

Также Германия нарастила поставки в Австралию (плюс 31,9 процента, до 1,2 миллиарда евро), США (плюс 16,1 процента, до 12,4 миллиарда) и Южную Корею (плюс 14,3 процента, до двух миллиардов).

До этого министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страна в кратчайшие сроки избавилась от зависимости от российских нефти и газа. Потребность в импорте энергоресурсов по-прежнему сохраняется, но теперь Берлин может выбирать поставщиков.

Первый замглавы руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что в 2022 году физический объем российского импорта сократился на 16 процентов. По его словам, потери случились на европейском направлении.