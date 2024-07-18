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14:04, 18 июля 2024Культура

Раскрыт гонорар Алсу за частное выступление

KP.RU: гонорары Алсу за частные выступления составляют 2-4 миллиона рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Гонорары Алсу за частные выступления составляют от двух до четырех миллионов рублей. Сумму раскрыли в KP.RU.

Источник отметил, что артистка стала получать большое количество предложений о выступлениях на свадьбах, днях рождения и корпоративах. На недавно опубликованных в сети кадрах видно, что Алсу дала закрытый концерт на Ибице.

Собеседник KP.RU из агентства по организации мероприятий сообщил, что на выступления Алсу появился спрос после новостей о ее разводе. «Думаю, что когда осенью выйдут новые хиты — а сейчас готовят мощное возвращение певицы на сцену, то и спрос на выступления артистки станет серьезным. Но и сейчас многие начали узнавать на осень и декабрь о возможности пригласить Алсу. Раньше за лето мог быть такой один запрос, сейчас — есть каждую неделю», — рассказал он.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал развод Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым пиар-ходом. По его словам, артистка намерена использовать развод для подъема популярности и возвращения на большую сцену.

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      Мария Рюрикова
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