Раскрыт гонорар Алсу за частное выступление

KP.RU: гонорары Алсу за частные выступления составляют 2-4 миллиона рублей

Гонорары Алсу за частные выступления составляют от двух до четырех миллионов рублей. Сумму раскрыли в KP.RU.

Источник отметил, что артистка стала получать большое количество предложений о выступлениях на свадьбах, днях рождения и корпоративах. На недавно опубликованных в сети кадрах видно, что Алсу дала закрытый концерт на Ибице.

Собеседник KP.RU из агентства по организации мероприятий сообщил, что на выступления Алсу появился спрос после новостей о ее разводе. «Думаю, что когда осенью выйдут новые хиты — а сейчас готовят мощное возвращение певицы на сцену, то и спрос на выступления артистки станет серьезным. Но и сейчас многие начали узнавать на осень и декабрь о возможности пригласить Алсу. Раньше за лето мог быть такой один запрос, сейчас — есть каждую неделю», — рассказал он.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал развод Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым пиар-ходом. По его словам, артистка намерена использовать развод для подъема популярности и возвращения на большую сцену.