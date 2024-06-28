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15:28, 28 июня 2024Культура

Продюсер сравнил развод Алсу и Бузовой

Продюсер Рудченко назвал развод Алсу пиар-ходом «как у Бузовой»

Фото: Alsou / Globallookpress.com

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал развод певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым пиар-ходом. Свое мнение он высказал в интервью Teleprogramma.pro.

Рудченко сравнил расставание артистки и предпринимателя с разводом певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова. И та, и другая ситуация активно освещалась СМИ. «Не зря пиарится эта история очень активно», — заключил он.

Продюсер заявил, что Алсу намерена использовать развод для подъема популярности и возвращения на большую сцену. В противном случае развод артистки был бы «тихим и внутрисемейным». «А здесь все получается напоказ», — пояснил Рудченко.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 мая. Пара состояла в браке 18 лет. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены мужа исполнительницы.

27 июня брак предпринимателя и артистки должны были официально расторгнуть в суде, однако заседание было отложено на два месяца для примирения сторон. «Мой доверитель рассчитывает на мирное урегулирование процесса и хочет сохранить свою семью», — уточнил защитник Абрамова.

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      Мария Рюрикова
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