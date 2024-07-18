Раскрыты подробности о состоянии Байдена

Пресс-секретарь Белого Дома Жан-Пьер подтвердила COVID-19 у Байдена

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер прокомментировала данные о том, что президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости.

«Ранее сегодня вслед за своим первым мероприятием в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный тест на COVID-19», — сообщила она.

По словам Жан-Пьер, Байден вакцинирован от коронавируса. Она раскрыла подробности о состоянии президента и отметила, что тот испытывает мягкие симптомы болезни. Пресс-секретарь добавила, что Байден планирует находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре. Он продолжит выполнять обязанности президента США.

Ранее организаторы конференции UnidosUS заявили, что Байден пропустит конференцию из-за заражения COVID-19. «С сожалением сообщаем, что только что разговаривали с президентом Байденом, и он проинформировал нас о том, что не сможет выступить сегодня днем», — сообщили они.