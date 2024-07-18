Россия ударила по военному аэродрому ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении военного аэродрома в зоне СВО

Российские войска ударили по инфраструктуре военного аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России поразили живую силу и украинскую военную технику в 127 районах.

По данным Минобороны, всего с начала СВО российские войска уничтожили 23 800 единиц военной автомобильной спецтехники, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 608 танков и других боевых бронемашин, 552 зенитных ракетных комплекса, 27 783 беспилотника, а также 629 самолетов и 277 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство отчиталось о 39 групповых ударах высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по украинским объектам в зоне СВО за неделю. Целью атак стали авиационные базы ВСУ, предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, а также места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.