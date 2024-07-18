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19:40, 18 июля 2024Экономика

Россиянам дали советы по защите квартиры от мошенников

Эксперт Власов: внимательное оформление документов защитит жилье от мошенников

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Для защиты своего жилья от мошенников необходимо внимательно оформлять все документы, связанные с недвижимостью. Такой совет россиянам дал эксперт в области безопасности Александр Власов, передает «Москва 24».

По словам Власова, злоумышленники могут завладеть квартирой, используя традиционные махинации при оформлении различных бумаг. Зачастую они обманом уговаривают владельца подписать документ о передаче имущества, заявляя, что речь идет о другой сделке — например, договоре об оказании какой-либо услуги.

«Не подписывайте ничего, пока не прочтете документ полностью. Включая то, что написано самым мелким шрифтом», — призвал специалист.

Он также посоветовал не сообщать свои данные, которые откроют доступ к аккаунту на «Госуслугах». С помощью него мошенники могут украсть имущество владельца.

«Могут звонить якобы для перерасчета электроэнергии или коммунальной платы. Могут также представляться сотрудниками Соцфонда: как будто вам положен дополнительный пенсионный стаж, и чтобы разобраться, нужно зайти на "Госуслуги" и сказать им код подтверждения», — предупредил Власов.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана в интернете. Они начали пугать россиян штрафами за посещение сайтов.

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      Александра Качан
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