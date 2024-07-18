Мошенники придумали новый способ обмана россиян в интернете

Мошенники начали пугать российских пользователей штрафами за посещение сайтов

Мошенники начали пугать россиян штрафами за посещение сайтов. О новым способе обмана в интернете, который придумали злоумышленники, сообщает Baza.

Отмечается, что теперь при посещении некоторых сайтов может появляться уведомление о том, что устройство пользователя якобы заблокировано. «Вас заблокировали за частое посещение сайтов, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ. (...) Для вас предусмотрено административное наказание в виде наложения административного штрафа срочного порядка в размере 5500 рублей», — говорится в сообщении.

Жертвам предлагают сразу оплатить штраф переводом на банковскую карту. В случае отказа мошенники угрожают пользователю возбуждением уголовного дела.

Ранее стало известно, что мошенники начали красть аккаунты пользователей игры Hamster Kombat. Как рассказали эксперты «Лаборатории Касперского», злоумышленники рассылают игрокам ссылки на фишинговый ресурс, с помощью которого якобы можно перевести игровую валюту в рубли.