Россиянам назвали средний период окупаемости высшего образования

Forbes: срок окупаемости обучения в магистратуре составляет от 3 до 7 месяцев

Срок окупаемости высшего образования на программах магистратуры в зависимости от направления обучения составляет от трех до семи месяцев. Об этом со ссылкой на исследование онлайн-кампуса НИУ ВШЭ и платформы Career.hh.ru пишет Forbes.

Специалисты сравнили среднюю стоимость двухгодичного обучения на программах магистратуры в онлайн-формате и средний заработок специалистов соответствующих специальностей с опытом работы от одного года до трех лет. Быстрее всего окупить обучение смогут россияне, получающие образование в области менеджмента — при средней стоимости магистратуры в размере 289 545 рублей и средней зарплате 95 600 рублей им потребуется на это три месяца.

Три месяца и три дня работы нужно, чтобы окупить образование, связанное с технологиями искусственного интеллекта (стоимость обучения — 595 750 рублей, средняя зарплата — 190 383 рублей). Для IT-направлений этот период составит три месяца и девять дней (стоимость обучения — 582 426 рублей, средняя зарплата — 175 200 рублей), подсчитали аналитики.

От четырех до пяти месяцев займет окупаемость образования по программам магистратуры в области медиа и связей с общественностью, дизайна, финансов и маркетинга. Самый долгий период окупаемости у студентов-психологов и HR-специалистов — до семи месяцев.

Ранее аналитики Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС спрогнозировали, что к 2035 году доля кандидатов и докторов наук среди профессорско-преподавательского состава (ППС) в России сократится до 42,6 и 6,9 процента соответственно. Для сравнения, в 2023 году эти показатели составили 57,3 и 14,7 процента. По мнению экспертов, в абсолютных цифрах в РФ будет не хватать 18,2 тысячи кандидатов и 2,5 тысячи докторов наук.