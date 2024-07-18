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14:26, 18 июля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способы не подхватить ротавирус во время отдыха на море

Соблюдение правил гигиены снижает риск заболеть гастроэнтеритом на море

Фото: «Лента.ру»

Россиянам раскрыли способы не подхватить ротавирус во время отдыха на море. Они описаны в Telegram-канале «Т-Ж Чемодан».

Источник отмечает, что соблюдение правил гигиены снижает риск заболеть гастроэнтеритом. В частности, необходимо мыть руки под проточной водой с мылом после прогулок, туалета, купания и игр на пляже, а также перед приемом пищи и готовкой. Кроме того, важно всегда тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды.

Еще авторы советуют путешественникам покупать только безопасную еду. «Продукты должны выглядеть свежими, а их упаковка не должна быть повреждена. Особенно это касается готовой или замороженной еды», — отмечается в публикации.

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Хранить продукты необходимо в холодильнике, особенно салаты с заправками, готовые мясные и сладкие блюда. Отмечается, что при температуре выше 30 градусов количество болезнетворных бактерий в них может достичь опасного уровня всего за час.

Ранее российский турист поехал в Абхазию и заразился ротавирусной инфекцией в первые дни путешествия. Он пожаловался, что страна напомнила ему поздние 1990-е.

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      Мария Борисова
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