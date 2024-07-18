Россиянам раскрыли способы не подхватить ротавирус во время отдыха на море

Соблюдение правил гигиены снижает риск заболеть гастроэнтеритом на море

Россиянам раскрыли способы не подхватить ротавирус во время отдыха на море. Они описаны в Telegram-канале «Т-Ж Чемодан».

Источник отмечает, что соблюдение правил гигиены снижает риск заболеть гастроэнтеритом. В частности, необходимо мыть руки под проточной водой с мылом после прогулок, туалета, купания и игр на пляже, а также перед приемом пищи и готовкой. Кроме того, важно всегда тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды.

Еще авторы советуют путешественникам покупать только безопасную еду. «Продукты должны выглядеть свежими, а их упаковка не должна быть повреждена. Особенно это касается готовой или замороженной еды», — отмечается в публикации.

Хранить продукты необходимо в холодильнике, особенно салаты с заправками, готовые мясные и сладкие блюда. Отмечается, что при температуре выше 30 градусов количество болезнетворных бактерий в них может достичь опасного уровня всего за час.

Ранее российский турист поехал в Абхазию и заразился ротавирусной инфекцией в первые дни путешествия. Он пожаловался, что страна напомнила ему поздние 1990-е.