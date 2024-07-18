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17:38, 18 июля 2024Экономика

Россиянам стали реже давать один вид кредитов

НБКИ: количество выданных потребкредитов упало почти на 5 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В июне 2024 года в России выдали 3,38 миллиона потребительских кредитов. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с маем снижение составило 4,7 процента. Больше всего таких ссуд выдали в Москве (168,1 тысячи), Московской области (156,7 тысячи), Краснодарском крае (129,5 тысячи), Свердловской области (111,8 тысячи) и Башкирии (107,7 тысячи).

Сильнее всего выдача упала в Иркутской (минус 7,4 процента), Ленинградской (минус 6,7 процента) и Новосибирской (минус 6,4 процента) областях. В Москве и Санкт-Петербурге снижение оценивается в 3,9 и 4,1 процента соответственно.

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Как заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, жесткая денежно-кредитная политика Банка России «охлаждает» рынок необеспеченного кредитования. Однако выросшие доходы населения дают возможность поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне.

Выдача микрозаймов в России также идет на спад. По сравнению с последним месяцем весны в июне одобрили на 6,7 процента меньше таких ссуд. Отмечается, что это минимальное значение с начала 2024 года.

Также известно, что с начала 2023 года микрофинансовые организации (МФО) ужесточили требования к некоторым категориям заемщиков.

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