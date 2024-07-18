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11:05, 18 июля 2024Путешествия

Россияне массово устремились летом в неожиданные регионы страны

МТС Travel: россияне массово устремились летом в регионы Дальнего Востока

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Российские путешественники массово устремились в начале лета 2024 года в неожиданные регионы страны. Об этом сообщает МТС Travel, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, соотечественники стали чаще выбирать для отдыха регионы на севере государства и Дальнем Востоке. К примеру, на 24 процента год к году выросла популярность Заполярья. Наиболее активно россияне стали посещать Республику Саха (плюс 45 процентов), Ямало-Ненецкий автономный округ (43 процента) и Мурманскую область (22 процента).

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Кроме того, растет число поездок в Сахалинскую область (плюс 41 процент), Забайкальский край (29 процентов), Камчатский край (28 процентов) и Республику Хакасия (25 процентов). «Драйвером роста становятся наиболее продвинутые туристы со всей России, которые раньше выбирали зарубежные направления для поездок, а сегодня все активнее переключаются на внутренний рынок», — говорится в исследовании.

Ранее Краснодарский край назвали самым опасным регионом для отдыха в России, там фиксируется 88 процентов происшествий. Безопаснее всего оказались поездки на Северный Кавказ.

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      Марк Успенский
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