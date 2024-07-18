Россияне назвали самые престижные профессии

РБК: россияне назвали самыми престижными профессии IT-специалиста и ученого

Россияне назвали самой престижной работу ученого и IT-специалиста. Об этом со ссылкой на совместное исследование компании «Роквул» и сервиса hh.ru пишет РБК.

IT-профессии считает престижными 51 процент опрошенных, исследователя или ученого — 38 процентов, инженера — 37 процентов. В топ-5 престижных специальностей также вошли врачи и медсестры (30 процентоа) и творческие профессии (14 процентов).

Только 6 процентов респондентов упомянули престиж офисных специальностей, а 12 процентов назвали рабочие профессии. Среди них россияне чаще всего отмечали труд сервисных инженеров (29 процентов), операторов станков с ЧПУ (22 процента), геодезистов (21 ппроцент) и прорабов (15 процентов).

Почти половина граждана страны (43 процента) согласилась с тем, что за последнее десятилетие в России в лучшую сторону изменилось отношение с рабочим специальностям. Причинами роста престижа таких профессий россияне назвали невозможность обойтись без таких работников (58 процентов), рост зарплат (44 процента) и высокий спрос на рынке труда (41 процент).

По мнению 24 процентов респондентов, престиж рабочих профессий снизился. Они заявили, что это произошло из-за низкого уровня оплаты труда (77 процентов), тяжелой и грязной работы (54 процента) и отсутствия карьерных перспектив (48 процентов).

Исследование проводилось на сайте hh.ru в июне 2024 года. В опросе сервиса приняли участие более 1,6 тысячи кандидатов со всей России.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самыми «вредными» коллегами россияне считают бухгалтеров — на представителей этой профессии указали 15 процентов опрошенных. Сложно общаться со службой безопасности 6 процентам респондентов. По 5 процентов россиян назвали проблемным общение с юристами, менеджерами по продажам, кадровиками и IT-специалистами.