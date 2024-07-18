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07:03, 19 июля 2024Экономика

Россияне пожаловались на рост расходов летом

Исследование Консоль.Про: россияне стали тратить на 40 тысяч больше летом

Фото: freepik

Каждый третий россиянин, опрошенный исследователями сервиса по поиску внештатных специалистов Консоль.Про, пожаловался на рост трат с наступлением тепла. У 45 процентов респондентов расходы остались на прежнем уровне. Об этом аналитики рассказали «Ленте.ру».

Топ дополнительных расходов россиян, как выяснилось, возглавили траты на отдых: путешествия, экскурсии, рестораны и так далее. 48 процентов опрошенных признались, что летом ежемесячно стали тратить на 30-40 тысяч рублей больше, чем весной. 36 процентов — на 10-20 тысяч.

«Среди тех, кому удалось сократить расходы, каждый пятый отмечает, что сэкономил не более 20 тысяч рублей. Треть респондентов сократили расходы, потому что весной уже потратили значительную сумму, а 41 процент хотели бы накопить подушку безопасности», — узнали исследователи.

В первую очередь, как оказалось, россияне начали экономить на покупках летней одежды, на дорогих продуктах и путешествиях. Говоря о категориях, на которых опрошенные экономить не готовы, назвали еду, здоровье, спорт.

«49 процентов опрошенных не ведут личный бюджет, а 28 делают это лишь периодически. Чаще всего респонденты отмечают, что у них нет времени на подсчет финансов. А каждый шестой признался, что боится расстроиться или разочароваться в себе из-за чрезмерных расходов», — добавили аналитики.

В конце июня выяснилось, что в среднем россияне намерены потратить на летний отпуск 67 тысяч рублей. Мужчины в среднем готовы выложить большую сумму, нежели женщины — 70 645 рублей против 63 487 рублей.

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      Наталия Белова
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