Россияне рассказали о своем отношении к мигрантам

Опрос ВЦИОМ: 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам

81 процент россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, приехавшим в их населенный пункт из других стран. об этом рассказал руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, передает РИА Новости.

Группа конфликтных оценок составляет всего 17 процентов. При этом большинство негативных оценок выставили жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

При этом, указал аналитик, в стране имеется запрос на ужесточение миграционной политики. В частности, граждане хотят видеть наличие жестких правил, соблюдение мигрантами традиций и устоев коренного населения, а также неизбежность наказания за преступление.

Днем 18 июля в Самаре мигранты пробили голову депутату Госдумы Михаилу Матвееву. Законотворец увидел, как трое приезжих нападали на прохожих, попытался остановить дебоширов, но сам получил удар. Позднее двоих хулиганов удалось задержать, ведутся поиски третьего.