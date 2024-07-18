Россиянин описал жизнь в Таджикистане фразой «у мужчин права есть, у женщин — нет»

Российский путешественник побывал в Таджикистане и рассказал о взаимоотношениях мужчин и женщин в этой стране. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, хотя власти Таджикистана стремятся формировать светское государство с равными правами для всех, на практике это часто не соблюдается. «У мужчин права есть, у женщин — нет», — такими словами описал он жизнь местных семей.

box#3725457

Блогер узнал у жительницы отдаленного кишлака, что муж иногда бьет ее «для профилактики». Причиной может стать невкусный обед или недостаток внимания со стороны жены.

«Если муж придет домой, а еды нет, он может преподать мне урок. Это значит, что я не выполнила свои обязанности», — передал россиянин слова женщины. Он отметил, что замахиваться на супругу рукой нельзя, зато разрешено использовать розги.

«Подобные поколачивания — это не что-то из ряда вон выходящее, а обычные житейские дела», — заключил путешественник.

Другой тревел-блогер съездил в Таджикистан и выразил мнение, что местные женщины представляют «крайне печальное зрелище». По его словам, их красоту забирают тяжелый быт и постоянная натруженность.