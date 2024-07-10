Россиянин описал женщин в Таджикистане словами «крайне печальное зрелище»

Российский путешественник побывал в Таджикистане и рассказал, как выглядят местные женщины. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, жительницы этой азиатской страны представляют собой «крайне печальное зрелище». Он отметил, что женщинам в Таджикистане приходится воспитывать детей, самостоятельно вести хозяйство, подрабатывать и при этом терпеть лишения.

«Красота если и была, то ее съели быт и бесконечная натруженность, — описал россиянин. — Вместо нарядов какие-то бесформенные предметы одежды, на макияж, маникюр или прически просто нет времени, денег, сил».

Этот же тревел-блогер рассказывал, что мужчины в Таджикистане часто хвастаются, что «лупят» жен. По его наблюдениям, они не боятся последствий за избиение супруг и искренне убеждены в правильности своих действий.