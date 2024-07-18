Россиянин сжег BMW X6 из-за мошенников и попался

В Челябинске мужчина сжег BMW из-за аферистов, обманувших его на 2 млн рублей

В Челябинске полиция задержала 61-летнего местного жителя за поджог BMW X6 стоимостью полтора миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемый рассказал, что за месяц до преступления ему несколько раз звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и под различными предлогами выманивали у него деньги. В результате он заложил свой автомобиль, занял деньги у знакомых и перевел на «безопасные счета» около 2,7 миллиона рублей.

Через какое-то время аферисты предложили вернуть ему деньги, но для этого ему нужно было сжечь дорогой автомобиль. Мужчина выполнил все инструкции и совершил поджог, показав его по видеосвязи.

Ранее в Московской области задержали подозреваемого в поджоге двух полицейских автомобилей.